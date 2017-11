VIDEO | Madridi Reali staaridele kingiti ülikallid Audid. Ronaldo sai kõige võimsama, Ramos aga kõige kallima auto

Autode jagamisel võttis Cristiano Ronaldo endale kõige võimsama masina. Ronaldo sai endale istumise alla ligemale 200 000 eurot maksva Audi RS7. Peatreener Zinedine Zidane tegi sarnase valiku ning võttis RS6. Meeskonna kapten Sergio Ramos võttis aga kõige kallima mudeli – Ramose pilk jäi pidama R8 Spyderil. Nimetatud auto maksab juba tunduvalt üle 200 000 euro.

Gareth Bale tegi üsnagi tagasihoidliku valiku ning võttis Q7 Sport versiooni kõikide lisadega. Dani Ceballos ja Mateo Kovacic pidid leppima valikus olnud masinatest kõige odavamatega – nemad said endale Q7 Sport mudeli ilma lisadeta.

Reali vutimehed on saanud endale kord aastas tasuta Audisid valida alates 2003. aastast.

Audo Vormel-E simulaatoril toimunud võistlusel võidutses Dani Carvajal, kellele järgnesid Ramos ja Marco Asensio.

Real Madrid stars receive free luxury Audi cars and Cristiano Ronaldo picks the flashiest - The Sun https://t.co/E0AysGXj2P pic.twitter.com/L1SsBIW8pr