Saksamaa jalgpallis lõppes kolmapäeva õhtul üks ajastu - 31-aastane Lukas Podolski pidas Dortmundis Inglismaa vastu oma koondisekarjääri 130. ja viimase kohtumise.

Maailmameister Podolski ei oleks oma suurt õhtut saanud veel paremini tähistada - Saksamaa 1:0 võidumängus jäi ainus tabamus just tema nimele. Sealjuures on vägagi võimalik, et tema 49. ja viimane tabamus Saksamaa koondise eest oli tema ilusaim!