VIDEO | Liverpooli 17-aastase jalgpalluri iluvärav tõi Walesile üliolulise võidu

Teise poolaja keskel vahetusest mängu sekkunud noore uelslase tabamus sündis 74. minutil ja tagas kodumeeskonnale 1:0 võidu.

Wales tõusis D-alagrupis Austriast mööda ning on nüüd 11 punktiga kolmandal kohal, jäädes liider Serbiast nelja ja Iirimaast kahe silma kaugusele. MM-lootuste säilitamiseks on vaja alagrupp lõpetada vähemalt teisena.

Ben Woodburn marks his Wales debut with his 1st international goal leading Wales to 1-0 win in their World Cup Qualifier ⚽🔥@BenWoodburn pic.twitter.com/351MCOaBT3

— Forza Anfield (@ForzaAnfield) September 3, 2017