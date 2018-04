VIDEO | Lihtne õppetund jalgpallist: miks tuleb alati olukord lõpuni mängida?

Nimelt sai liiga liider Macclesfield võidu Wokingi üle, kui viimasel minutil löödi värav hoolimata platsi väga kehvast seisukorrast. Ühes olukorras mängiti pall väravavahist mööda, ent mänguvahend jäi väravaesisesse poriloiku pidama. Üks Wokingi kaitsja oleks selleni kindlasti jõudnud, kuid otsustas juba pea ära pöörata...

Never turn your back on the game 🙈

This Woking defender could have been the hero... 😭 pic.twitter.com/bZGXV2nHvT