VIDEO | Kus olid kohtunike silmad? Šotimaal tühistati värav, sest "pall ei ületanud väravajoont". Ajalugu kordus: samal väljakul on varemgi nii juhtunud

Pall põrkas latist väravasse ning pani võrgugi sahisema, ent põrkas sealt võrku kinni hoidvast talast tagasi väljakule. Kuigi kõik mängijad olid kindlad, et tegu on tabamusega, olid ilmselt ainsad inimesed staadionil, kes olukorrast aru ei saanud, kohtunikud.

Sealjuures on täpselt sellesama väravaga seotud ka üks teine Šoti jalgpalliajaloo kuulus kohtuniku eksimus - ka toona ei pannud vilemehed tähele, et pall üle joone käis, kuigi vastasmängijad võtsid värava järel palli oma karistusalas lausa kätte.

Õnneks vale otsus mängu resultaati lõpuks ei mõjutanud, sest Partick Thistle võitis 1:0.

