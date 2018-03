VIDEO | Kurioossed juhtumid pallipoiste ja -tüdrukutega: kiire reageerimine viis viis Playboy esikaanele

Kolmapäevane Meistrite liiga play-off mäng AS Roma ja Donetski Šahtari vahel näitas, millist mõju võivad mängu käigule avaldada pallipoisid, kui üks Rooma staadioni abimeestest aega venitades Ukraina klubi mängijad endast põhjalikult välja ajas.

Siiski pole see kaugeltki mitte kõige kurioossem seik, mis pallipoistega on juhtunud. Noor itaallane tõugati vaid kergelt üle väljakupiirde, kuid tema ametivendadega on juhtunud hullemaidki asju.

Eden Hazard sai pallipoisi peksmise eest punase

2013. aasta liigakarikasarja poolfinaalis Chelsea - Swansea sai kuulsaks pallipoiss nimega Charlie Morgan, kelle ajaveetmisnipid ei meeldinud sugugi Belgia staarründajale Eden Hazardile. Mängija andis palli kiivalt enda süles hoidvale 17-aastasele poisile nii kõvasti peksa, et sai kohtunikult punase kaardi.

12. mees väljakul

See vahejuhtum leidis aset 2012. aastal Brasiilias turniiril nimega Campeonato Sergipano. Olles üleminutitel 0:1 kaotusseisus, saatis Guarany meeskond nurgalöögi ajaks kõik oma jõud vastaste värava alla, sealhulgas väravavahi. Sergipe võistkond pääses aga sellest kiirrünnakule ning Guaranyl oli värav tühi. Puurilukuks kehastus Guarany pallipoiss, kes ennastsalgavalt ise väravajoonele hüppas ja pealelöögi ära tõrjus.

Mängu lõppresultaati see oluliselt ei mõjutanud, sest Sergipe hoidis siiski 1:0 võidust kinni.

Resultatiivsest söödust Playboy esikaanele

2012. aastal Brasiilias. Väljakul Botafogo ja Vasco da Gama. 22-aastane pallitüdruk oli oma ülesannete kõrgusel, kui ta oma koduklubi ääreründajale Elkesonile mänguvahendi kiirelt audisisseviskeks toimetas. Sedasi kiirrünnakut praktiliselt peatamata oli tal suur roll Botafogo ilusas väravas. Neiu nimega Maia kasutas tekkinud kuulsuse osavalt ära, poseerides peagi ajakirjale Playboy Brasil. Tänaseks on temast saanud tuntud telereporter.

Pallipoisi värav ja "pime" kohtunik

See video, mis tuleb samuti Brasiiliast, on internetis rippunud alates 2011. aastast. Esimese naiskohtunikuna Brasiilia tippmänge vilistanud Silvia Regina de Oliveira oli Santacruzense - Atletico Sorocaba mängus määranud väravalöögi, sest Santacruzense pealelöök läks selgelt väravast mööda, kuid ei näinud, et pallipoiss, selle asemel, et väravavahile pall visata, nahkkera tagasi väljakule pani ja selle jalaga võrku toksas.

Intsident jäi märkamata ka joonekohtunikul, kellelt Silvia nõu küsis ning nii loetigi pallipoisi värav reeglitepäraseks ja mäng lõppes 1:1 viigiga. Mõlemad kohtunikud said pärast seda oma ametitest priiks.

Hiljem kommenteeris peakohtunik, et ta ju nägi, kuidas pall väravast mööda lendas ning oleks pidanud oma silmi usaldama.

"Hoia oma särk endale!"

2012. aasta Itaalia kõrgliiga mängu Chievo - AC Milan järel kerkis tähelepanu keskpunkti Milani poolkaitsjalt Sulley Muntarilt mängusärgi saanud pallipoiss. Ghanalane ei andnud aga endale ilmselgelt aru, et tegu oli Chievo patrioodiga, kellel pole vastasvõistkondade rekvisiitidest sooja ega külma.

Rimo Hunt niitis pallipoisi jalust

Ja lõpetuseks - meie oma pallipoisi skandaal 2013. aasta meistriliiga mängust, kus Levadia ründaja Rimo Hunt Nõmme Kalju pallipoisi jalust niitis. Poiss lahkus mängult longates ning sai arstidelt põlve ortoosi.

"Kõik toimus suurel kiirusel ja ma libisesin kohas, kus kunstmuru lõpeb ja algab väljakut ümbritsev asfalt. Arvasin, et ma pallipoissi ei riivanud ja mängisin edasi. Alles videoklippi vaadates nägin, et olin teda kogemata jalaga tabanud. Palun pallipoisi ees vabandust ning soovin talle edu ja kordaminekuid jalgpalliteel. Ma tõesti ei näinud, et pallipoiss kogemata haiget sai," ütles Hunt FC Levadia kodulehekülje vahendusel.