VIDEO | Kuidas varastada oma meeskonnalt värav? Rumeenia karikavõistlustel nähti tõeliselt idiootset tegutsemist

Hoolimata võidust jäi aga Astra meeskonnale mängust suhu päris kibe maitse, sest viimastel sekunditel oleks võinud seis jääda ka 5:3, kui Valentin Gheorghe poleks teinud oma karjääri ilmselt kõige rumalamat puudet.

Nimelt oli Cluj viimaseks nurgalöögiks vastase karistusalasse saatnud ka oma väravavahi, et meeleheitlikult viigiväravat jahtida, Astra sai aga palli kätte ning liikus tühja värava poole. Laurentiu Bus saatis palli tühja võrgu suunas, ent viimasel hetkel sprintis sinna 21-aastane Gheorghe, kes ilmselt väravat enda nimele saada tahtis.

Paraku oli Gheorghe suluseisus - sel hetkel, kui Bus löögi sooritas, oli Gheorghe eespool nii pallist kui kõigist vastasmängijatest ning värav ei lugenud.

Gheorghe võib ilmselt vaid õnne tänada, et mängu resultaat sellest ei olenenud ning Astra kõigest hoolimata edasi pääses, sest nii Bus kui ka teised kaaslased olid niigi tema peale ääretult pahased.

When you have 3-4 correct score at U Cluj - Astra on your coupon and you have to cancel your teammate goal 😂 In the last minute of extra time, Laurentiu Bus was about the finish the game off, but Valentin Gheorghe disagreed. pic.twitter.com/H5CE0BTrlN