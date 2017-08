VIDEO | Kas tõesti nii noor? Dortmundi Borussia U17 meeskonna liider on vaid 12-aastane ründaja

Youssoufa Moukoko - kas tõesti vaid 12-aastane? Foto: Twitter

Dortmundi Borussia noortetiimis on pead tõstmas uus täht: Saksa tippklubi U17 võistkonna üks paremaid mängijaid on Kamerunis sündinud Youssoufa Moukoko, kes on väidetavalt vaid 12-aastane!