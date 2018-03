VIDEO | Kas inglased valmistuvad suviseks jalgpalli MM-i lööminguks venelastega?

Inglismaa koondise mängud viivad alagrupiturniiril neid Volgogradi, Nižni Novgorodi ja Kaliningradi. Nagu jätkuvalt on näha, siis Inglismaa jalgpallifännide saabumisega saabuvad alati ka pahandused. Sel nädalal rikkusid inglased korda Amsterdamis, kus nende koondis alistas reede õhtul 1:0 Hollandi.

Amsterdami politsei andis teada, et enne kohtumise avavilet vahistasid nad juba 90 Inglismaa koondise poolehoidjat. Ühe haaranguga võeti seejuures kinni 60 inglast. Sel nädalal on Amsterdamis vahistatud juba kokku üle 100 Inglismaa koondise poolehoidja.

Kui suurtest massikaklustest ei ole Amsterdamis kuulda olnud, siis rahu rikkusid inglased kõvasti ja Amsterdami linna jäeti maha korralik laga.

“Mõned inglased arreteeriti näiteks seetõttu, et nad loopisid politseid õllepudelitega,“ teatas Amsterdami politsei pressiesindaja.

Purjus ja potentsiaalselt vägivaldseid inglasi oli Amsterdami ohjeldama toodud ka märulipolitsei.

🍻👮‍♂️ Drunk England fans being tackled by Police in Amsterdam after 2 days of boozing...

(📹 @stijndevries)#NEDENG pic.twitter.com/uOWWKFWxpo