VIDEO | Karm otsus! Šveits sai valikturniiri play-off'is võõrsil võidu vastuolisest penaltist

Eile peetud 2018. aasta MM-valiksarja play-off'i avamängus Põhja-Iirimaa - Šveits tegi väljakukohtunik väga vastuolulise otsuse.

Kohtumise ainus värav löödi teise poolaja alguses penaltist, mis määrati Põhja-Iiri poolkaitsja Corry Evansi käepalli eest. Mees hüppas pealelööki kaitstes pallile külg ees ette, kuid vilemees nägi olukorras ebaloomulikus asendis kätt, mille vastu pall ka põrkas.

Otsus oli põhja-iirlaste jaoks karm, sest nende koondis pole MM-il mänginud alates 1986. aastast. Ricardo Rodrigueze realiseeritud 11 meetri karistuslöök pisendas neid lootusi veelgi.

"See on häbiväärne! Ma kindlasti ei tõstnud oma kätt üles. Olen löödud, see on valus hoop," tunnistas Evans ajakirjanikele. Hoiatuskaardi saanud poolkaitsja peab pühapäeval Šveitsis toimuva korduskohtumise vahele jätma.

Põhja-Iiri peatreener Michael O'Neill: "Kohtunikul polnud kedagi tema vaatevälja katmas. Corry käsi ei olnud ebaloomulikus asendis, vaid tema küljes. Kõige rohkem tabas pall ta selga. Ma arvasin, et kohtunik vilistas vea või suluseisu. See otsus ja kollane kaart teevad tuska."

