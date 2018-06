VIDEO | Isa kaitseks välja astunud Türgi koondise kapten sai punase kaardi

Türgi ja Tuneesia tegid eile maavõistlusmängus 2:2 viigi. Türklased oleksid tõenäoliselt võitnud, kui poleks viimased pool tundi pidanud mängima kümnekesi.

Kummalise punase kaardi hankis endale 59. minutil Evertonis mängiv kapten Cenk Tosun, kes arvas, et fännid teevad tribüünil liiga tema isale. Ta oli näinud, kuidas tema ise ja onu suunas visati signaalrakett ning otsustas fännidega ise arveid klaarima asuda.

Tuli välja, et väike kähmlus isa ümber tekkis aga sellest, et ta püüdis fänne takistada raketti tagasi viskamast sinna, kust see tuli.

Tosun tegi fännide suunas ähvardava kõrist haaramise žesti ning oleks ilmselt ise tribüünile jooksnud, kui kaasmängijad poleks teda takistanud.

79. minutil kasutas Tuneesia ülekaalu ära ja läks 2:1 juhtima. Viigi päästis Türgile 90. minutil Caglar Soyuncu tabamus.