VIDEO: Inglismaa jalgpallikoondislane sattus veidra žesti tõttu skandaali

Inglismaa jalgpallikoondislane Dele Alli jäi eilses MM-valikmängus Slovakkia vastu telekaamerate vaatevälja hetkel, kui näitas keskmist sõrme.

Intsident juhtus 77. minutil, kui Inglismaa juhtis kodusel Wembley staadionil 2:1.

"Lihtsalt, et selgitada, see oli väike nali minu ja hea sõbra Kyle Walkeri vahel," teatas Alli hiljem Twitteris. "Kui keegi tundis end solvatuna, siis ma vabandan."

Alli ja Walker mängisid aastaid koos Tottenhamis, kuid tänavu suvel siirdus paremkaitsja Walker Manchester Citysse.

Ka inglaste peatreener Gareth Southgate kinnitas, et Alli olevat talle selgitanud, et see veider žest oli suunatud just Walkerile. "Neil on omavahel selline veider suhtlemissstiil," märkis Southgate.

Inglismaa võitis Slovakkiat 2:1 ja kindlustas alagrupis liidrikohta.