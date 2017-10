VIDEO | Inglismaa ja Saksamaa kindlustasid MM-i pileti

2018. aasta jalgpalli MM-valikturniiril kindlustasid täna automaatse edasipääsu suurturniirile Inglismaa ja Saksamaa koondised.

Inglismaa sai tänu Harry Kane'i neljanda üleminuti väravale Wembley staadionil 1:0 jagu Sloveeniast. Valitsev maailmameister Saksamaa alistas samal ajal võõrsil Põhja-Iirimaa 3:1.

Inglased mängivad MM-il kuuendat korda järjest, mis tähendab jalgpalli sünnimaale rekordi kordamist - 1950.-1970. aastani osaleti samuti kuuel järjestikusel maailma tšempionaadil.

Saksamaa puhul väärib märkimist fakt, et see võimas jalgpallimaa pole kaotanud ühtegi MM-i valikmängu võõrsil alates 1934. aasta 11. märtsist! Selle aja jooksul on peetud MM-valiksarjas 46 võõrsilkohtumist.

Koos Inglismaa ja Saksamaaga on koha MM-finaalturniiril taganud Eesti alagrupikaaslane Belgia.

Harry Kane'i värav:

Tänased tulemused:

Armeenia - Poola 1:6

Aserbaidžaan - Tšehhi 1:2

Inglismaa - Sloveenia 1:0

Malta - Leedu 1:1

Montenegro - Taani 0:1

Põhja-Iirimaa - Saksamaa 1:3

Rumeenia - Kasahstan 3:1

San Marino - Norra 0:8

Šotimaa - Slovakkia 1:0

C-grupp: 1. Saksamaa 27 punkti, 2. Põhja-Iirimaa 19, 3. Tšehhi 12, 4. Norra 10, 5. Aserbaidžaan 10, 6. San Marino 0.

E-grupp: 1. Poola 22, 2. Taani 19, 3. Montenegro 16, 4. Rumeenia 12, 5. Armeenia 6, 6. Kasahstan 2.

F-grupp: 1. Inglismaa 23, 2. Šotimaa 17, 3. Slovakkia 15, 4. Sloveenia 14, 5. Leedu 6, 6. Malta 1.