VIDEO | Ibrahimovic lõi LA Galaxy debüütmängus kaks imelist väravat ja aitas uue klubi dramaatilise võiduni

36-aastase Zlatan Ibrahimovici mängijakarjääri tõenäoliselt viimane peatükk ookeani taga algas eile õhtul kõige zlatanlikumal moel, mida jalgpallifännid endale ette võivad kujutada.

Nimelt aitas ta Los Angeles Galaxy 4:3 võidule linnarivaali LAFC üle, lüües kaks väravat, millest esimene oli tõeline "maasikas" pommlöögist. Ning ega teiselgi väga midagi viga polnud.

Seejuures sekkus Ibrahimovic mängu vahetusest alles 71. minutil, kui publik oli teisel poolajal hakanud skandeerima "Me tahame Zlatanit!". Galaxy oli sel hetkel veel 1:3 kaotusseisus. Vaid kahe minutiga andis Rootsi koondislane oma kohalolekust teada, tehes eeltöö Chris Pontiuse väravale. Viis minutit hiljem lõi ta ise tabloole viiginumbrid ning üleminutitel vormistas peaga võidutabamuseks Emmanuel Boatengi täpse tsenderduse.

"Mulle tundus, et ma kuulsin "Me tahame Zlatanit, me tahame Zlatanit". Ning ma andsin neile Zlatanit," ütles Ibrahimovic pärast mängu Fox Newsile.