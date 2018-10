VIDEO | Horvaatia ja Inglismaa jalgpallikoondis mängivad tühjade tribüünide ees, fännid on siiski leidlikud

Horvaatia ja Inglismaa on Rahvuste liigat alustanud kaotusega ning tegemist on mõlemale teise matšiga. Seni on mõlemad saanud kaotuse kirja matšis Hispaaniaga. Kui inglased piirdusid 1:2 allajäämisega, siis horvadid said koguni 0:6 koslepi.

Rijekas HNK staadionil peetaval Horvaatia ja Inglismaa matšil jäävad areeni kõik 8000 istekohta tühjaks. Tegemist on teise ja viimase matšiga, mille horvaadid peavad mängima tühjade tribüünide ees. Karistus määrati, kuna 2016. aasta EM-valikmängus Itaalia vastu oli horvaatide koduväljakul muru sisse joonistatud suur haakrist.

Vaatamata sellele on Rijekassse reisinud umbes 500 Inglismaa koondise poolehoidjat, kes loodavad matši vaadata staadioni kõrval olevate küngaste pealt.