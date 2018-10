VIDEO | Holland sai oma ajaloo suurima võidu Saksamaa üle

Holland asus Amsterdami staadionil kohtumist juhtima 30. minutil, kui nurgalöögist suunas palli peaga väravasse Liverpooli keskkaitse Virgil van Dijk. Esimesel poolajal rohkem väravaid ei löödud.

Ehkki teisel poolajal otsis Saksamaa viigiväravat, olid ohtlikumad võimalused Hollandil, kellel tekkisid mitmel korral võimalus lüüa kiirrünnakust külalistele teine värav. 86. minutil sündiski kodumeeskonna teine värav, kui järjekordses kiirrünnakus realiseeris Memphis Depay Quincy Promesi söödu. Kohtumise viimase värava lõi lisaminutitel Georginio Wijnaldum.

3:0 võit on ühtlasi Hollandi jalgpalliajaloo suurim võit Saksamaa üle. Saksamaa on viimasest kaheteistkümnest kohtumisest võitnud vaid kolm. Rahvuste Liiga A-divisjoni 1. alagrupis asub Saksamaa ühe punktiga viimasel kohal. Alagruppi juhib nelja silmaga Prantsusmaa, Holland on kolme punktiga teine.