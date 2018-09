VIDEO | FIFA avaldas tänavuse aasta Puskase auhinna kandidaadid

The finalists for the FIFA Puskás Award 2018 Gareth Bale (Real Madrid) ​ Denis Cheryshev (Russia) ​ Lazaros Christodoulopoulos (AEK Athens) ​ Cristiano Ronaldo (Real Madrid) ​ Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro) ​ Riley McGree (Newcastle Jets) ​ Lionel Messi (Argentina) ​ Benjamin Pavard (France) ​ Ricardo Quaresma (Portugal) ​ Mohamed Salah (Liverpool) ​

