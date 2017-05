VIDEO: Eriti jõhkral moel kohtunikku rünnanud jalgpallur sai ülipika võistluskeelu

Portugali jalgpalli neljandas liigas leidis aprillis aset kahetsusväärne vahejuhtum, kui Canelase klubi mängija Marco Goncalves punase kaardi peale kohtunikule põlvega näkku virutas.

Tänaseks on mehele karistus määratud ning selleks on nelja ja poole aasta pikkune võistluskeelt. Neli aastat sellest sai ta kohtuniku ründamise eest, kaks kuud solvangute ja ähvarduste eest ning kolm kuud vastasmängija löömise eest.

Canelas on kohtunikul ninaluu murdnud Concalvesiga töösuhte lõpetanud. Väljakult viidi mängija minema politsei saatel.

Canelase klubi on oma vägivaldsete mängijate ja fännide poolest kardetud vastane. Enamus neljanda liiga meeskondi on nendega kohtumisest keeldunud, andnud loobumisvõidu ning maksnud Portugali jalgpalliliidule 750 eurot trahvi. Hetkel on nad teel liiga võidu poole ja pääsemas kolmandasse liigasse, mis on madalaim profiliiga Portugali jalgpallis. See tähendab, et järgmisest hooajast võivad nad osaleda ka Portugali karikasarjas.