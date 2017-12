VIDEO | Endiselt osav! Brasiilia vutilegend Ronaldinho lõi sõprusmängus poolelt väljakult hiilgava värava

37-aastane Ronaldinho on küll kaks aastat profijalgpallist eemal olnud, kuid see ei tähenda, et tema oskused kuhugi kadunud oleks.

Endine Brasiilia koondislane kutsus kokku kunagised kamraadid, kohalikud muusikatähed ja muud kaaslased ning pani püsti korraliku vutipeo. Olnuks imelik, kui pallivõlur ise poleks jalga valgeks saanud. Õnneks sai. Ja veel millise tabamusega! Quem é craque, nunca esquece. Veja o que Ronaldinho fez durante jogo festivo no Pacaembu. Os outros gols, você vê nesse link aqui >>> https://t.co/UU7Yt1zIsh pic.twitter.com/RZLcDgRzaF — globoesportecom (@globoesportecom) December 10, 2017