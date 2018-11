VIDEO | Copa Libertadorese finaal lükati taaskord edasi

Riveri ja Boca vastasseisu peetakse laialdaselt maailma kõige tulisemaks jalgpalliderbiks ning Copa Libertadorese finaalis kohtuvad need kaks meeskonda alles esimest korda, kuigi mõlemad on varem ihaldatud trofee võitnud. Esimene kohtumine lõppes 2:2 viigiga. Võõrsil löödud väravate reeglit finaalis ei rakendata.

The second leg of the Copa Libertadores final is postponed for 2nd time in as many days following attack on the Boca Juniors team bus by River Plate fans

- Boca captain Pablo Perez needed hospital treatment for glass in eyehttps://t.co/d3pwLsP2dG#CopaLibertadores #BocaRiver pic.twitter.com/eGjx8f6YFf — AFP Sport (@AFP_Sport) November 25, 2018

Footage from inside the Boca Juniors bus as it was attacked by River Plate fans on the way into El Monumental #CopaLibertadores #Superfinal pic.twitter.com/Mas082mTW0 — World Football Index (@WorldFootballi) November 24, 2018