VIDEO | Brasiilia naisspordiajakirjanikel on ahistamistest villand

Brasiilia naisspordiajakirjanikud avaldasid kampaania korras video, milles räägivad, kuidas neid tööpostil pea igapäevaselt meeste poolt ahistatakse.

Kampaaniast võtavad osa 52 ajakirjanikku, keda on korduvalt reportaaži tehes meeste - nii mängijate kui pealtvaatajate - poolt ootamatult kallistatud ja musitatud. Kaadri taha jäävad ka internetis saadud ründavad sõnumid ning isegi vägistamised.

Kampaania kannab nime #DeixaElaTrabalhar, mis eesti keelde tõlgituna tähendab "laske meil teha oma tööd".

Bibiana Bolson kirjeldab videos, kuidas enamus mehi peavad sporti endiselt vaid meeste mängumaaks, kuhu naised sekkuda ei tohiks.

"Ma töötasin jalgpallimängul, kui üks mees minu peale vihastas lihtsalt sellepärast, et ma olen naine. Ta ütles, et ma ei tohiks jalgpallist rääkidagi. Ning siis ta sülitas mu peale," rääkis Bolson.

Naisajakirjanikud nõuavad kampaania abil meestelt - mitte ainult spordifännidelt, vaid ka kolleegidelt ja spordijuhtidelt - rohkem austust.

"See on brasiillaste jaoks eriline hetk. Seda võib võrreldaga kampaaniaga #MeToo. Ning see ei piirdu ainult Brasiiliaga. Probleem on ülemaailmne," lisas Bolson. "Naised peavad aru saama, et nad võivad töötada kus iganes ja mis iganes ajal."

