VIDEO | Brasiilia liigas pidid mängijad kiirabiauto käima lükkama

Vasco da Gama kaitsja Bruno Silva oli mängus Flamengo vastu teisel poolajal oimetuks löödud ning mees tuli otse väljakult haiglasse toimetada. Murettekitav situatsioon muutus aga farsiks, kui selgus, et kiirabiauto ei lähe enam käima.

54 000-pealise publiku kõva vilekoori saatel panid mängijad ise autole käed külge, et vigastatud pallur jõuaks kiiremini haiglasse ning nemad saaksid mänguga jätkata. Kiirabiauto läks lükkamise peale õnneks käima ning Bruno Silva sai vajalikku arstiabi. Igaks juhuks jäeti ta veel ööseks haiglasse.

"See oli mul küll esimene kord. Milline kahetsusväärne juhtum! Ma arvasin, et juht tegi nalja, aga ta mõtles tõsiselt, et mootor ei lähe enam käima. Lükkasime seda natuke ning see läks uuesti tööle," rääkis telekanalile Sportv Flamengo kaitsja Rever.

Vasco ja Flamengo vastasseisu peetakse üheks tuliseimaks Brasiilia klubijalgpalli derbiks, mistõttu on veel eriti kõnekas, et mängijad ühise eesmärgi nimel koostööd tegid.