VIDEO | Austraalia meistritiitli saatuse otsustas VAR-süsteemi rike

Austraalia jalgpalliliiga A-League'i finaalis löödi värav ilmselgest suluseisust, kuid kohtunikud ei saanud otsust enam ümber pöörata, sest staadionil kasutatud videokohutnike süsteem oli rikkis.

5. mail peetud finaalmängu Newcastle Jets - Melbourne Victory saatuse otsustas vaid üks värav, mille Melbourne lõi 9. minutil karistuslöögist. Värav poleks aga tohtinud lugeda, sest tsenderdusest tulnud palli peaga edasi suunanud mängija oli suluseisus.

Kuna äärekohtunik suluseisu ei fikseerinud, pidanuks peakohtunik olukorra üle vaatama VAR-süsteemi abil, kuid moodne tehnoloogia oli staadionil üles öelnud.

"Süsteem läks rikki ning vajalikud telekordused ei olnud kättesaadavad," ütles A-League'i boss Greg O'Rourke. "Kuigi see juhtus sel hooajal esimest korda, oli see kõige kriitilisemal hetkel. Mõistame Newcastle Jetsi pettumust ja frustratsiooni. Üritame välja selgitada, miks see juhtus ning tagada, et sellised asjad ei korduks."