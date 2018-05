VIDEO | Argentina tuuseldas Haitit, Messilt kübaratrikk

1978. ja 1986. aasta maailmameister Argentina kohtus Buenos Aireses Haitiga ja võitis 4:0. FIFA reitingus 108. kohal asetsev Haiti oli argentiinlaste jaoks lihtne saak, palli valdamise protsendid 72-28.

Skoori avas 17. minutil penaltist Lionel Messi, kes oli täpne ka 58. ja 66. minutil. Ta on löönud koondise eest nüüd 64 väravat. Lõppseisu vormistas Messi söödust Sergio Agüero.

MM-il mängib Argentina ühes alagrupis Islandi, Horvaatia ja Nigeeriaga. Avamängus, 16. juunil on vastaseks Island.

Lionel Messi scores his 62nd career goal for Argentina, tying Ronaldo Nazario of Brazil for 2nd-most international goals among South American players.