VIDEO | Andres Iniesta on hoos! Hispaanlane lõi teist mängu järjest iluvärava

Eelmises voorus lõi Iniesta suurepärase värava Itawa vastu ning aitas meeskonna 2:1 võidule.

Täna mängis Kobe Vissel Jaapani kõrgliigas Sanfrecce Hiroshima vastu. Iniesta iluvärav päästis Kobele 1:1 viigi.

Kobe Vissel asub pärast 22 vooru 33 punktiga liigatabelis neljandal kohal.

In case you didn’t know, Iniesta has still got it. pic.twitter.com/yPoSB1AHMg