Aafrika riigi Rwanda jalgpalliliit tegi resoluutse otsuse - nõiduslikud tegevused jalgpalliplatsil on edaspidi rangelt keelatud.

Otsus tuleb pärast mitut vahejuhtumit, kus mängijad on väljakul väidetavalt erinevaid nõiavigureid korraldanud ning seetõttu vastastega vaat et kaklema läinud. Eriti markantne juhtum leidis aset detsembri keskel, kui kõrgliigamängus Mukura Victory ja Rayon Sportsi vahel varastas Rayoni ründaja Moussa Camara väravaposti kõrvalt vastaste puuriluku talismani - ning mõne aja pärast samal pool platsi skoori tegi.

Väravavahtide nõiatalismanide varastamine on mitmel korral põhjustanud platsil väikestviisi rahutusi ning seetõttu ongi Rwanda jalgpalliliit võtnud ette otsustavad sammud. Edaspidi karistatakse iga mängijat, kes näib tegelevat nõidusega, 100 000 Rwanda frangi suuruse trahviga - meie rahas võrdub see summa umbkaudu 118 euroga. Nõiakunstiga tegelevaid klubisid karistatakse lisaks mõne tuhande euro suurusele rahatrahvile ka tabelis punktide äravõtmisega.

"Meie statuudis ei olnud seni nõiakunsti puudutavat sätet, sest me ei ole mitte kuskil maailmas näinud, et see suudaks mängu käiku mõjutada," selgitas Rwanda vutiliidu asepresident Vedaste Kayiranga. "Paraku oleme otsustanud selle sinna siiski lisada, sest mängijad on nõiakunstisüüdistuste ja kahtlustuste tõttu väljakul vägivaldseks muutunud."

Rwanda endine koondislane Jimmy Mulisa on mängijates pettunud. "On kurb, et meie jalgpallis endiselt selliseid asju usutakse. See ei anna halba mainet mitte ainult meie riigile, vaid peatab jalgpalli arengut."