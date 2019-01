VIDEO | 60-70 meetrit? Suvisel MM-il Ronaldo penalti tõrjunud Iraani väravavaht lööb ülipika väljaviskega laineid

Eriti tugevate kätega Beiranvand kipub palli jalaga löömise asemel seda tihtipeale hoopis käega ettepoole heitma ning mõned tema visked on tõeliselt ahhetamapanevad.

Praegu käivate Aasia meistrivõistluste alagrupiturniiri kohtumises Iraagi vastu heitis Beiranvand palli näiteks oma karistusalast kõrge kaarega vastaste väljakupoolele, algatades sellega kiirrünnaku. Viske pikkuseks võis vabalt olla vähemalt 55 meetrit, pall maandus Iraani väravast aga enam kui 70 meetri kaugusel!

Obsessed with the Iran goalkeeper's monster throw. The absolute size if it dear god man pic.twitter.com/xAAAOO2EYI — brad esposito 🍃 (@bradesposito) January 17, 2019

Lisaks võimsale viskele on Beiranvand ka hea väravavaht: Iraani koondis on Aasia meistrivõistlustel jõudnud juba poolfinaali ning senise nelja kohtumisega ei ole endale lastud lüüa mitte ühtegi väravat!

Beiranvandi lugu on aga seda hämmastavam, et noorena oli ta sunnitud kodust põgenema, et suureks jalgpalluriks saada - ning selle tõttu pidi ta vahepeal ka suisa kodutuna elama.