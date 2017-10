Venezuela peatreener: meie tiimi ründasid mängueelsel õhtul Paraguay prostituudid

2018. aasta jalgpalli MMi Lõuna-Ameerika valikgrupi viimases voorus Paraguay üle üllatusliku 1:0 võidu saanud Venezuela koondise peatreener Rafael Dudamel tunnistas, et tema mängijad pidid mängueelsel õhtul võitlema loomulike tungidega.

"Meie hotellis olid üks õhtu enne mängu väga mitmed huvitavad külalised," muigas Dudamel. "Aga jalgpallurid on arenenud, me ei olnud nendest külaskäikudest üllatunud. Ma ei tea, kes nad saatis, aga tean, et see on üks vanimatest nippidest."

Oma pallurite meelekindlust kiitnud Dudamel aitas Venezuela võõrsil 1:0 võidule - Paraguay jaoks oli see aga fiasko, sest võit oleks nad automaatselt MM-finaalturniirile viinud, kaotus jättis aga sootuks välja.