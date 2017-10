Venemaa saatkond andis Inglismaa jalgpalliliidule teravmeelse vastulöögi

Tänane Inglismaa ajaleht Daily Star kirjutab, et Inglismaa jalgpallikoondis plaanib Venemaale kaasa võtta nn seiremeeskonna, mille ülesandeks oleks hoolitseda, et inglaste taktika jms tähtsad asjad Venemaa spioonideni ei jõuaks.

Venemaa saatkond Suurbitannias postitas selle artikli peale Twitterisse teravmeelse säutsu, kus soovitati inglastel MMile kaasa võtta siiski jalgpallimeeskonna, mitte aga seiremeeskonna.

A football team would be a better option pic.twitter.com/4Psj4ZkGy5

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) October 10, 2017