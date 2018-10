Venemaa ründetäht ei suuda siiani uskuda, et Akinfejev lõpetas karjääri

"Ma ei suuda seda siiani uskuda," sõnas Džjuba Venemaa meediale. "Paljud inimesed kommenteerisid seda otsust, kuid mina olin šokis ega osanud Akinfejevi loobumise kohta midagi öelda."

"Mulle tundub, et Akinfejev on kõigile tõestanud, et on tõeline legend. Ta on koos Lev Jašiniga Venemaa kõigi aegade parim väravavaht. Selles pole kahtlustki," lisas Džjuba, kes ootab Akinfejevit koondisse tagasi. "Ta mängib siiani kõrgeimal tasemel, Meistrite liigas. Ma siiralt loodan, et ta muudab veel meelt."