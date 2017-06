Venemaa puurivaht võttis Ronaldo värava eest süü omaks

Eile Venemaa jalgpallikoondise eest 100. mängu pidanud Igor Akinfejev tunnistas, et Cristiano Ronaldo löödud väravas oli süüdi just tema.

"Ma arvan, et 80% ulatuses oli see minu süü. Loodan, et seda rohkem ei juhtu," sõnas väravavaht pärast 0:1 kaotust Portugalile.

"Midagi tuli meil välja ja midagi läks valesti. Aga tulemus räägib enda eest," lisas Akinfejev mängu kokkuvõtteks.

Venemaa on kodusel Maailmajagude karikaturniiril teeninud kahe vooruga kolm punkti ning on Portugali ja Mehhiko järel kolmandal kohal.

Vaata Venemaa-Portugal mängu tipphetki YouTube`i lehelt: