"Soovitavalt võiks see olla komöödia, ma armastan neid väga. Meie elus on vähe lõbusat. Kõik on kurvad. Tahan, et inimesed oleksid sõbralikumad, naerataksid üksteisele," sõnas Akinfejev UEFA pressiteenistusele antud usutluses.

Küsimusele, kes võiks tema rolli mängida, vastas venelane: "Milline näitleja? Laske Tom Cruise mängib."

Tasub mainida, et Cruise on Akinfejevist 15 cm lühem ja 24 aastat vanem.

Pikka aega rahvuskoondise kapteniks olnud 32-aastane Akinfejev on Venemaa koondist esindanud 111 korda.