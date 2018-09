Venemaa jalgpallitäht dopingusüüdistusest: see on poliitika

"Meie koondislasi on testitud kõige rohkem maailmas ja pole olnud ühtegi positiivset dopinguproovi. Seega on need jutud tühja koha pealt tekitatud ja see kõik on vaid poliitika," kommenteeris Džjuba afisha.ru-le.

Ühtlasi selgitas venelane, miks tal endal dopinguaineid vaja ei lähe. "Mind tõmbab käima see, et ma tahan alati võita. Tohutu võidutahe ongi minu doping," lisas Džjuba.

Eelmisel nädalal lõpetati uurimine Deniss Tšerõševi dopingukahtlustuse osas ning venelane mõisteti õigeks. Venemaa koondise ründaja sattus uurimise alla, kuna tema isa avaldas, et tema pojale tehti kasvuhormooni süst.

Tšerõšev jooksis suvisel jalgpalli MM-il, kus Venemaa jõudis veerandfinaali, väljakule viies matšis ja lõi neli väravat.