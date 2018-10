Venemaa jalgpallitähed saavad eeluurimisvanglas täie rauaga

Nad on paigutatud eraldi väiksematesse kambritesse, kus mõlemal on üks kambrikaaslane, valgustas jalgpallurite elu-olu puudutavaid küsimusi eeluurimisvangla ülemus Sergei Teljatnikov.

"Nendega koos on kinnipeetavad, kellega suheldi juba karantiinis. Neil on kõik hästi, probleeme pole. Keegi ei "pommi" neil raha välja ja tualette koristavad kambrikaaslasega kordamööda. Täpselt nii nagu vajadus on," lisas Teljatnikov.

Mamajev ja Kokorin on vahialused, kelle kohtumenetlus alles kestab. Nad on esialgu võetud vahi alla 8. detsembrini, süüdistatuna huligaansuses. 8. oktoobril põhjustasid alkoholi tarbinud jalgpallurid koos sõpradega kaks löömingut, milles said kannatada mitu inimest.

19. oktoobril palusid nad kohtuistungil kautsjoni vastu vabadusse pääsemist, mille kohus tagasi lükkas.