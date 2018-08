Venemaa jalgpallikoondise loots teenib uue lepinguga miljoneid

Venemaa jalgpallikoondise peatreener, meeskonna kodusel MMil veerandfinaali viinud Stanislav Tšertšessov hakkab uue lepingu kohaselt teenima 2,4 miljonit eurot aastas.

Venemaa jalgpalliliit sõlmis Tšertšessoviga 2+2 aastase lepingu, koos boonustega võib aastane tasu kerkida isegi kolme miljoni euroni, vahendab svpressa.ru.

54-aastane Tšertšessov on Venemaa koondise peatreener alates 2016. aastast. Enne seda juhendas ta Varssavi Legiat. Venemaa kõrgliigas on ta olnud Moskva Spartaki, Groznõi Tereki, Moskva Dinamo ja Permi Amkari juhendaja. Permis mängis tema käe all ka Konstantin Vassiljev.

Venemaa peab järgmise kohtumise 7. septembril kui UEFA Rahvuste liigas kohtutakse Türgiga.