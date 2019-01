Värskelt Chelseaga liitunud Argentina ründetäht avaldas isikliku põhjuse, miks ta kolm aastat tagasi oleks peaaegu karjääri lõpetanud

Inglismaale jõudnud Higuain avaldas kohalikule meediale, et oli 2016. aasta suvel väga lähedal karjääri lõpetamisele, kui kuulis, et tema ema on raskesti haige.

Higuain ei saanud ema haigusest koheselt teada, sest kuna ta osales samal ajal koos Argentina koondisega Copa Americal, otsustas perekond uudist mängija eest turniiri lõpuni varjata.

"Otsustasin koheselt, et pean lõpetama jalgpalli mängimise, et saaksin oma ema eest hoolitseda," rääkis Higuain oma emast, kes on nüüdseks haigusest täielikult taastunud. "Ma kahtlustasin Copa America ajal, et kodus on midagi valesti, kuid tõe kuulmine oli täielik šokk."

"Tundsin end süüdi, sest mängisin finaalis ilma teadmiseta ema tervisest. Kogu minu maailm varises kokku. Mind ei huvitanud miski muu kui mu ema tervis."

"Ema reageeris sellele, öeldes, et minu mängimine teeb teda õnnelikuks," jätkas Higuain. "Ta ei lubanud mul jalgpalliga lõpparvet teha ning palus, et tema nimel edasi mängiksin. Pere ja sõbrad on minu jaoks kõige tähtsamad. Jalgpall tuleb alles pärast seda. Inimesed peavad sellest aru saama."

31-aastane argentiinlane liitus Chelseaga laenulepingu alusel ning kuulub meeskonna ridadesse hooaja lõpuni.