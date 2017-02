Enne, kui Iraagi väed sel aastal Mosuli Islamiriigi käest vabastasid, mängiti seal isegi jalgpalli terroristide reeglite järgi.

Kuigi kohalikke hoiti pideva hirmu all, ei tähendanud see, et seal hommikust õhtuni nahkkera taga ei aetud. Aeti ikka, aga nagu igal eluvaldkonnal, kehtisid sealgi Islamiriigi seadused.

Kõige rangemad reeglid kehtisid riietusele - kõikvõimalikud logod ja embleemid tuli särkidelt eemaldada. Näiteks kui keegi ilmus staadionile FC Barcelona või Madridi Reali vormis, võis ta arvestada, et koju naaseb ta augulise särgiga.

"Ma pidin seisma kääridega sissepääsu juures," rääkis Associated Press'ile 31-aastane Mohammed Sadiq, kes haldab kohalikku vutiväljakut. "Nad kutsusid neid uskumatute logodeks."

Niisamuti oli keelatud kanda Adidase, Nike'i ja teiste tuntud logodega pükse ja särke. Lühikesi pükse ei tohtinud üldse kanda, lubatud olid vaid pikad dressid.

Ühe suurima jaburdusena ei tohtinud kohtunikud mängu ajal vilet lasta, sest see pidavat saatanad kohale kutsuma. Karikaid ja medaleid ei tohtinud võitjatele jagada, sest see pidavat kaasa aitama ahnusele. Samuti ei tohtinud pidada turniire.

Sadiqi sõnul polnud mängudel ajalimiiti. Kuigi üldiselt kestab vutimatš 90 minutit, siis ISIS-e võitlejaid lõpetasid tihti mängu juba 15 minuti möödudes, kui nad lihtsalt enam mängida ei viitsinud.

Seotud lood: Iraagi kindral teatas Mosuli idaosa Islamiriigi käest vabastamisest

Palvetamise ajaks jäeti mängud seisma. "Ma pidin mängijatele palvematid tooma, need väljakule laiali laotama ja mängijatele palvuse läbi viima," ütles Sadiq.

ISIS-e võitlejad pidasid uskumatute logoks ka staadioni hoonel olnud viite olümpiarõngast, mille Sadiq pidi eemaldama. "Üritasime neile seletada, et see tähistab viite kontinenti ning pole uskumatutega kuidagi seotud, aga sellest polnud kasu," sõnas ta. "Pidime kohale kutsuma sepa, kes selle oma lihvimisaparaadiga maha saeks."

Mosul oli Islamiriigi kontrolli all alates 2014. aasta juunist. Iraagi väed vabastasid linna tänavu jaanuari lõpus.