Uus Saksa imelaps? 12-aastane lööb väravaid U16 koondise eest

2004. aastal sündinud Youssoufa Moukokost on saamas järjekordne Saksamaa jalgpalli imelaps. Vaevu puberteediikka jõudnud noormees on jala valgeks saanud juba kahes järjestikuses U16(!) koondise kohtumises.

Kamerunis sündinud Moukoko arvel on ka juba Dortmundi U17 tiimi eest 13 tabamust viiest kohtumisest. Kuid selline edu on pannud paljud kahtlema selles, kas noormees tõesti on nii vana nagu ta vanemad väidavad.

Kuid tema isa Joseph ütles, et sünd registreeriti Saksamaa saatkonnas ja noormees ei saakski olla vanem, sest ta ema on kõigest 28-aastane. Põhjus, miks talle teine kodakondsus anti on lihtne - tema isa kolis Saksamaale juba 90ndatel. Ka jalgpalliliit on kinnitanud, et kõik paberid Moukoko kohta on tõesed.

Siiski ei saa reeglite tõttu Moukoko Bundesligas mängida kuni 17-aastaseks saamiseni.