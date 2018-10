Uuring: jalgpalli peaga löömine teeb naiste ajudele tunduvalt rohkem liiga

New Yorgis asuva Yeshiva ülikooli Albert Einsteini nimelise meditsiinikolledži teadlaste poolt läbi viidud uuring selgitas välja, et jalgpalli peaga löömine on naiste jaoks koguni viis korda ohtlikum kui meeste jaoks.

Uurimistöö kaasautori Michael Liptoni sõnul vaadati magnetresonantstomograafia abil kokku 98 amatöörjalgpalluri (pooled mehed, pooled naised) pea sisse, kes olid eelneva aasta jooksul erineva sagedusega palli peaga löönud. Naiste puhul näitasid koguni kaheksa ajupiirkonda struktuurilisi kahjustusi, meeste puhul oli see näitaja aga vaid kolm, kusjuures kahjustused olid seda suuremad, mida rohkem oli antud mängija palli peaga löönud.

Naismängijate ajud said keskmiselt kahjustada 2100 kuupmillimeetri ulatuses, meeste puhul aga 400 kuupmillimeetri ulatuses.

Liptoni sõnul ei tea ta kindlalt, mis nii suurt erinevust põhjustab, aga ta toob välja kaks oletust: esiteks võib põhjus peituda selles, et meestel on üldiselt suurem lihasmass, mis aitab löögi korral kaela ja koljut stabiliseerida; teiseks võib naiste puhul rolli mängida see, et menstruaaltsükli ühe osa jooksul on nende kehas vähem progesterooni, hormooni, mis kaitseb ajuturse eest.