Uued detailid: kuidas kirjeldas Cristiano Ronaldo vahekorda teda vägistamises süüdistava naisega?

Detsembriversiooni vastus: "Ta haaras mu peenisest."

Küsimus: Kirjelda detailselt seda, mis juhtus pärast füüsilist kontakti teises ruumis ning kirjelda sündmuste ahelat: kas aset leidis ta hellalt hoidmine, embamine, suudlemine, puudutamine või püstisest asendist voodisse või põrandale minek (või kus iganes see aset leidis).

Septembriversiooni vastus: "Seksisin temaga külje pealt. Ta lasi mul seda teha. Ta lebas voodis külje peal ning sisenesin tagant. See oli karm. Me ei vahetanud asendit, see kestis 5-7 minutit. Ta ütles, et ei taha seda, aga lasi mul seda teha. Kogu see aeg oli karm, pöörasin ta külje peale ja see käis kiiresti. Võib-olla tekkisid tal sinikad, kui temast haarasin. Ta ei tahtnud end "mulle anda", selle asemel rahuldas ta mind käega. Ma ei tea, mida ta täpselt minu käega rahuldamise ajal ütles, aga ta ütles pidevalt "ei", "ära tee", "ma ei ole nagu teised". Vabandasin ta ees hiljem."

Osa järgnevast tekstist on kirjutatud kolmandas isikus - ilmselt seetõttu, et selle pani kirja üks Ronaldo juristidest.

"Nad ei kasutanud kondoomi, nad ei rääkinud sellest. Ta ei tulnud tema sisse, ta võttis enne seda peenise välja ning tuli naise keha ja teki peale. Libestit nad ei kasutanud, ta kasutas sülge. Ta ei tea, kas naine sai orgasmi."

Detsembriversiooni vastus: "Ta lebas voodis, ma sisenesin tagant. Me ei vahetanud asendit, see kestis 5-7 minutit. See oli karm. Ta ei kurtnud, karjunud ega kutsunud abi, ei midagi sellist. Me ei kasutanud kondoomi, me isegi ei rääkinud sellest. Ma ei tulnud talle sisse, tulin "tema peale" ja teki peale. Kunstlikku libestit ei olnud, kasutasin natuke sülge. Ei saa öelda, kas ta sai orgasmi või mitte."

Küsimus: Kas Ms. C tõstis häält, karjus või kisas?

Septembriversiooni vastus: "Ta ütles "ei" ja "stopp" mitmeid kordi."

Detsembriversiooni vastus: "Ei."

Küsimus: Kas Ms. C ütles midagi pärast vahekorda?

Septembriversiooni vastus: "Hiljem ütles ta: "Sa oled värdjas, sa sundisid mind seda tegema. Sa oled idioot. Ma ei ole nagu teised." Mina ütlesin, et mul on kahju."

Detsembriversiooni vastus: "Ei."

Loe veel

Nagu näha, siis on advokaadid kolme kuuga Ronaldo vastuseid tunduvalt pehmemaks muutnud, kusjuures ei ole teada, miks - tegelikult ei oleks need dokumendid pidanud mitte kunagi avalikkuse ette tulema ning olid vaid advokaatide endi jaoks sisemiseks kasutamiseks.

Loe Ronaldo vägistamissüüdistuste taustast põhjalikumalt siit!

Loe ka Der Spiegeli põhjalikumat originaalartiklit!