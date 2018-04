Uue ajastu algus: Wembley staadion müüakse maha ning eelise saavad ameerika jalgpallurid

Inglismaa meedias kirjutatakse hoogsalt, et jalgpallipühamu Wembley võib vahetada omanikku. Inglismaa Jalgpalli Liit on legendaarset areeni müümas ärimees Shahid Khanile.

Khanile kuulub ameerika jalgpalliliiga NFL-i klubi Jacksonville Jaguars ning Inglismaa jalgpalliklubi Fulham. Väidetavalt võib tehingu koguväärtus küündida ühe miljardi euroni. Khanil on Forbesi hinnangul vara umbes kuue miljardi euro jagu, kirjutab BBC Sport.

Sportsmail kirjutab, et Inglismaa Jalgpalli Liit on sel nädalal asju arutamas, kuid nende hinnangul on tegemist liiga hea pakkumisega, et sellest loobuda. Inglismaa Jalgpalli Liit kavatseb saadava raha väidetavalt investeerida noorte mängijate arendamisesse.

Üldiselt aga kirjutatakse, et staadioni müük tähendab seda, et peagi võib London saada oma NFL-i klubi.