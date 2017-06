USAs eemaldati võistkond tüdrukute jalgpalliturniirilt, sest üks mängija "nägi välja nagu poiss"

USAs Nebraska osariigis on kriitikalaviini alla sattunud Springfield Soccer Clubi 11-aastaste tüdrukute jalgpalliturniiri korraldajad, kes eemaldasid võistlustelt ühe tiimi, kelle 8-aastane mängija nägi väidetavalt poisi moodi välja.

Teistest noorem Mili Hernandez oli oma võistkonna üks parimaid mängijaid, kuid organiseerijad ei suutnud uskuda, et lühikese soenguga lapse puhul on tegu tõesti tüdrukuga. "See, et ma näen poisi moodi välja, ei tähenda, et ma oleksingi poiss," sõnas tüdruk ise kohalikule telekanalile. "See ei ole põhjus, et kogu tiim turniirilt välja visata."

Hernandezi vanemad näitasid korraldajatele isegi tüdruku kindlustuskaarti, et tõestada, et tegu on tõepoolest õrnema soo esindajaga, kuid teda ei võetud kuulda. "Ta oli šokis ja nuttis. Nad ajasid ta nutma," lisas Mili isa Gerardo. "Meil pole kunagi varem sellist probleemi olnud. Ma ei taha probleeme tekitada, kuid see ei ole õige viis, kuidas inimestega käituda."

Loo avalikkuse ette tuleku järel on Hernandezile toetust avaldanud mitmed naiste jalgpallitähed eesotsas USA legendide Abby Wambachi ja Mia Hammiga. Hamm kutsus noore Mili oma laagrisse, Wambach kinnitas julgustavalt, et ka tema on palju tiitleid ja auhindu lühikeste juustega võitnud.

Mili, don't EVER let anyone tell you that you aren't perfect just as you are.i won championships with short hair https://t.co/WlfL3EIPic — Abby Wambach (@AbbyWambach) June 5, 2017





Hey Mili, we would love to host you at one of our camps @TeamFirstSA . Be you! — Mia Hamm (@MiaHamm) June 5, 2017