Usain Bolti vastu mänginud jalgpallur: ta lõi kaks väravat, kuid kõrgliiga tasemega ründaja oleks löönud viis

Macarthur South West Unitedi kaitsja Josh Symons tunnistas, et ta polnud enne Marinersiga matši kolm nädalat palli puutunud.

"Ma polnud matši eel üldse Boltile keskendunud, olin rohkem mures Ross McCormacki ja Jordan Murray pärast. Teadsin, kui ohtlikud nad võivad olla," sõnas Symons.

Murray ja McCormack jõudsidki mõlemad väravani, kuid kolmanda tabamuse vormistas Bolt, kes mängis sellel rünnakul üle just Symonsi.

"Minu ainus mure oli, kuidas saada keha pallile ette. Läksin blokeerima ja pall lipsas jalgade vahelt läbi," lahkas Symons oma eksimust.

Kas 32-aastane Bolt võiks suures jalgpallis läbi lüüa? "Tal on pikk maa minna, et professionaalsel tasemel mängida. Aga ta ilmselt jõuaks selle tasemeni, kui teda õigesti treenitakse," arvas Symons.

Tema tiimikaaslane, poolkaitsja Glen Trifiro, kellel on South Westi vutimeestest ainsana varasem Austraalia kõrgliigas mängimise kogemus, tunnistas samuti, et nende treeningettevalmistus oli väga puudulik.

"Nägin kõiki klubikaaslasi peale nelja kaitsja üldse esimest korda. Meil oli enne Marinersiga kohtumist olnud vaid kaks treeningut ja neist vaid ühes me keskendusime eelseisvale mängule," sõnas Trifiro.

Bolti löödud väravate kohta ütles Trifiro: "Esimese tabamuse korral lõi ta palli hästi, kuid oleme ausad - talle anti ikka väga palju ruumi ja mäng oli palju aeglasem kui see on A-League`i (Austraalia kõrgliiga - toim) kohtumistes. Kõrgliigas peetavates mängudes on liinid märksa tihedamalt koos, kaitsjad on teravamad ja kiiremad. Austraalia kõrgliigasse kuuluv tippründaja oleks samade võimaluste korral löönud sellel õhtul meile viis väravat."