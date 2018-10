Usain Bolti noolib Euroopa klubi, kes loodab Meistrite liigas kaugele jõuda

Viimatises sõprusmängus kaks väravat löönud Bolti vastu huvi tundev klubi sai septembris suure rahasüsti, kui klubi ostis ära Abu Dhabis paiknev Sanban Group. Nüüd loodetakse lähiaastatel teha suur samm ja eurosarjas alagrupiturniirile jõuda.

"Meister on meie ridades alati oodatud ning Valletta FC-s usume, et kõik on võimalik," kommenteeris klubi tegevjuht Ghasston Slimen.

Valletta FC ridades tuli sel kevadel riigi meistriks ka Albert Prosa.