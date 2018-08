Usain Bolt teeb reedel jalgpallidebüüdi

31-aastane jamaikalane liitus Marinersi treeningutega augusti alguses. Treener Mike Mulvey sõnul on Boltil "algelised jalgpallioskused", kuid ta kavatseb need siiski reedel proovile panna. "Ma kujutan ette, et ta saab mõned minutid," ütles ta.

Mulvey lisas veel, et 100 ja 200 meetri jooksu maailmarekordimehel läheb treeningutel "okeilt", kuid ta vajab veel veidi aega, et "kohaneda".

"Asjad, mida me tahame, et ta teeks, on sellised, mida ta pole mõned aastad teinud. Ta mängis jalgpalli kergejõustiklasena võistluste vahepeal, seega tal on algelised oskused olemas. Küsimus on lihtsalt selles, kas ta suudab neid teha sellisel kiirusel, nagu meie teeme," vahendab BBC Sport Mulvey sõnu.

11-kordne sprindi maailmameister on treeningutel mänginud vasak äärepoolkaitsja positsioonil. Enda sõnul jääb tal veel - nii kummaliselt, kui see ka ei kõla - puudu kiirusest.

"Kuna ma pole harjunud kiirust üles võtma, uuesti tagasi ja siis jälle edasi jooksma, on see kõige suurem väljakutse," sõnas ta. "A-liiga (Austraalia kõrgliiga - toim) hooaeg ei alga enne oktoobri lõppu, seega mul on veel aega."

2017. aastal kergejõustikuga lõpparve teinud Bolt on varem treeninud Dortmundi Borussia, Lõuna-Aafrika Vabariigi klubi Mamelodi Sundownsi ja norralaste Stromsgodsetiga, kuid üheski mängus teda veel platsile lastud pole.