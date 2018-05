Usain Bolt šokeeris Norra jalgpalliklubi mängijaid

Millised plaanid on Boltil jalgpalliga tulevikuks? "Tahan paremaks saada. Treenin nii kõvasti kui saan ja mängin nii palju kui saan. Vahest klubi näeb minus midagi ja annab mulle mängimiseks võimaluse," vastas jamaikalane, kes on tänavu treeninud ka sakslaste Dortmundi Borussia ja Lõuna-Aafrika Vabariigi klubi Sundownsi juures.

Strömsgodseti klubi on tuttav ka Eesti jalgpallifännidele, sest seal mängis 1999. aastal Eesti ekskoondislane Marek Lemsalu. Hetkel hoiab Strömsgodset Norra kõrgliigas 12. kohta.

The worlds fastest man is training with Strømsgodset the next week. Doing his first session today.@usainbolt pic.twitter.com/sGUUjVHKK7

— Strømsgodset Fotball (@strmsgodset) May 30, 2018