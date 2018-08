Usain Bolt alustas treeninguid uue jalgpalliklubi juures

31-aastane jamaikalane on varem treeninud juba sakslaste Dortmundi Borussia, Lõuna-Aafrika klubi Sundownsi ja norralaste Stromsgodseti juures.

Treeningperiood, mille Bolt Marinersi klubis veedab, on määratlemata. Austraalia klubi talle professionaalset lepingut vähemalt enne harjutuskorra lõppu ei garanteeri.

"Olen väga põnevil," kommenteeris Bolt, vahendab BBC Sport. "Professionaalse jalgpalli mängimine on alati olnud minu unistuseks, kuid ma tean, et pean tegema palju rasket tööd, et jõuda A-League`i jaoks vajalikule mängutasemele."

"Olen alati öelnud, et kõik on võimalik ja piiridele ei maksa mõelda. Ootan uut väljakutset suure innuga," lisas Bolt.