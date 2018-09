Umbjoobes peaga restoranist koju sõitnud Tottenhami väravavaht sai karistuse teada

31-aastane Lloris jäi 24. augustil Londoni kesklinnas politseile silma kahtlase sõidustiiliga, sõites oma Porsche Panameraga 30 miili alas kiirusega 15 miili tunnis ning ületades ristmiku punase tulega. Juht oli nii purjus, et politseinikud pidid ta autost välja talutama. Masinas oli märgata okset ning kuniks mundrimehed jalgpalluriga tegelesid, väljutas Llorisi kaasreisija seda veel autost veidi eemal.

Korrakaitsjad tuvastasid Llorisi organismist 80 mikrogrammi alkoholi 100 milliliitri hingeõhu kohta. Ehk mehe joove oli lubatust (35 mikrogrammi) rohkem kui kaks korda kõrgem.

Llorisile karistuse määranud kohtunik ei saanud jätta mainimata, et mehe teol oleksid võinud olla väga traagilised tagajärjed. "See on väga tõsine rikkumine, nagu te teate. Te mitte ei pannud ohtu enda elu, vaid ka kaasreisija oma. Oli puhas õnn, et te ei põhjustanud kahju teistele sõidukitele või jalakäijatele Londoni kesklinnas," ütles kohtunik Amanda Barron.

Llorisi kaitsja David Sonn ütles, et väravavaht oli õhtustanud kahe sõbraga restoranis. Ta broneeris endale takso, kuid see tühistati, mistõttu oli Lloris sunnitud ise autot juhtima. Nii purju olid mehed jäänud seetõttu, et restoranis koheldi neid äärmise külalislahkusega ning tasuta jooke saatsid nende lauda ka teised restorani kliendid.

"Kella kaheks oli ta täiesti purjus. Sel hetkel pidanuks ta jätma auto sinna, kus see oli. Aga nagu härra Lloris mulle osutas, teed sa purjus peaga vigu, mis antud juhul oli koju sõitmine," ütles Sonn.

Lloris rohkem kui enda isiklike andmete kinnitamiseks tänasel istungil sõna ei võtnud.