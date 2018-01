Üllatav tabel: milliseid Euroopa jalgpalliliigasid vaadatakse kõige rohkem?

Euroopa jalgpalliliidu UEFA poolt läbi viidud uurimuse tulemusena selgusid Vana Maailma kõige vaadatuimad jalgpalliliigad.

Kui esikohal on oodatult Premier League, kelle eelmise hooaja staadionil mänge vaadanud pealtvaatajate kogusumma ületab 13 miljonit, siis teisel kohal on Saksamaa Bundesliga, kes jääb alla vaid pisut vähem miljoniga.

Kolmandal kohal, eespool näiteks nii Hispaania kui Itaalia kõrgliigadest, on aga Inglismaa esiliiga, kes on teinud tulemuse, mis küündib 11 miljonini. Sellele aitab kaasa ka tõsiasi, et 24 meeskonna ja 46 mänguvooru tõttu peetakse seal hooajal märgatavalt rohkem kohtumisi, ent summa on kõnekas sellegipoolest.

Esikümnesse mahub veel ka Inglismaa tugevuselt kolmas liiga, mis asub üheksandal kohal.

TOP 10: