Ülikarmid kahtlustused: ameeriklanna süüdistab Cristiano Ronaldot jõhkras vägistamises, pallur olevat tunnistanud, et naine ütles "ei"

34-aastase Kathryn Mayorga sõnul leidis saatuslik öö aset 2009. aasta 12. juunil Las Vegases ning Ronaldo maksis talle hiljem 375 000 dollarit, et ta juhtunust mitte kunagi enam ei kõneleks, kirjutab usaldusväärne Saksamaa väljaanne Der Spiegel.

Nüüd, üheksa aastat hiljem, tuleb Mayorga asjaga avalikult välja, sest tema advokaat on kahtluse alla seadnud toonase kohtuvälise kokkuleppe õiguspärasuse. Üheksa advokaadi osalusel sõlmisid Ronaldo ja Mayorga 2009. aasta sügisel lepingu, mille kohaselt ei tohi naine toimunust iitsatadagi - näiteks kui keegi tänaval temaga sellest juttu peaks tegema, peaks Mayorga lihtsalt edasi kõndima. Reageerimata. Tasuks sai ta 375 000 dollarit, mis oli toona Ronaldo nädalapalgaks.

Der Spiegeli käsutusse sattusid dokumendid juhtunust "Football Leaksi" skandaali kaudu juba 2017. aastal, nüüd on aga naine ise otsustanud oma nimega välja tulla ning juhtunust avalikult rääkida - samuti on asi Nevada osariigis kohtusse antud.

Mayorga väidab, et jalgpallur vägistas ta anaalselt ning esitas talle hiljem veidra vabanduse. "Ta küsis pärast, et kas mul on valus. Ta ütles, et ta on 99% ajast hea inimene, aga ta ei tea, mis temaga selle ühe protsendi ajal juhtub."

Der Spiegeli käsutuses on ka mitmed dokumendid, mis näivad Mayorga väiteid kinnitavat - nende hulgas ka politseiraport, mille kohaselt viidi naine samal ööl haiglasse, kus talle spetsiaalsed uuringud tehti, et vägistamisjärgsed vigastused fikseerida.